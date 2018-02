Zankstelle 19: Kingdom Come - Deliverance - mit Benjamin durch Böhmen

In Folge 19 des Podcasts Die Drei von der Zankstelle wandern die GamersGlobal-User Jonas -ZG- und Jürgen -ZG- gemeinsam mit ihrem Gast Benjamin Braun durch die grünen Auen und dichten Wälder Böhmens. Benjamins Test des Rollenspiels Kingdom Come - Deliverance ist Aufhänger und Anlass, die Vorfreude aus Folge 17 des Podcasts auf den Prüfstand zu stellen und einem Realitäts-Check zu unterziehen. Da die drei auch auf unterschiedlichen Plattformen gespielt haben, geht es natürlich auch um Patch-Größen und einen kleinen Grafikvergleich.

Die Wertungen des Spiels (hier der Testvergleich) gehen weit auseinander. Also sprechen die drei Recken auch über unterschiedliche Testphilosophien im Speziellen und auch im Allgemeinen.

Da das Spiel bereits einige Tage auf dem Markt ist und auch, weil die drei sich nicht beherrschen konnten, sei an dieser Stelle eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Und wem die Spoiler aus dem Podcast nicht reichen, kann hier das Crowdfunding von Jörg Langer unterstützen, der das Spiel auf seine unerreicht entspannte Art und vermutlich auch mit einer seltenen Spielweise erkunden wird.

Abschließend noch ein Hinweis auf das momentan nicht recht vom Fleck kommende Nebenprojekt der Zankstelle, die Zank Quest. Jürgen hat eine kurze Folge über Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards aufgenommen, die hier abrufbar ist.