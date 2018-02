Humble Store: Prehistoric-Sale und CCP-Sale gestartet

Humble hat diese Woche zwei neue Sales in seinem Store gestartet. So gibt es zum einen den Prehistoric-Sale, bei dem sich alles um die Dinos dreht. Hier könnt ihr Spiele, wie Jurassic Park - The Game, Turok 2 - Seeds of Evil und Primal Carnage - Extinction günstiger erwerben. Zum anderen wurde noch ein CCP-Sale gestartet, das reduzierte Spiele aus dem Portfolio des isländischen Entwicklers umfasst. Nachfolgend alle Angebote im Überblick: