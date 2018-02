Life is Strange - Before the Storm: Bonus-Episode hat einen Termin

PC XOne PS4

Deck Nine und Square Enix haben einen Veröffentlichungstermin für die Bonus-Episode „Farewell“ zum Adventure Life is Strange - Before the Storm (im Test) bekannt gegeben. Diese wird demnach schon in der kommenden Woche, am Montag, den 5. März, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) für alle Käufer der Deluxe Edition gratis zum Download erhältlich sein.

Before the Storm ist eine Vorgeschichte zum zuerst veröffentlichten Adventure Life is Strange (Testnote: 8.0) von Dontnod Entertainment. Die Episode „Farewell“ soll die erzählerische Brücke zwischen den beiden Spielen schlagen. „ Wir werden diese Woche unsere liebsten Erinnerungen an Max und Chloe teilen und ihnen einen schönen Abschied bereiten“, so die Entwickler.