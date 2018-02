Gravel: Offroad-Rennspiel erschienen und Demo verfügbar

PC XOne PS4

Das Offroad-Rennspiel Gravel (im GC-Angespielt-Bericht) ist heute für PC(Steam), Xbox One und Playstation 4 erschienen. Aus diesem Anlass hat Entwickler Milestone einen Launchtrailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser News anschauen könnt. Darüber hinaus ist auch eine Demoversion verfügbar, zumindest für den PC und die Xbox One. Die Links dazu findet ihr in den Quellenangaben.

Das Offroad-Rennspiel umfasst 50 Strecken, vier Disziplinen (Cross Country, Wild Rush, Speed Cross und Stadium Circuits) und den "GRAVEL Channel" (Offroad Masters; eine jährliche TV-Show mit 60 Events). Der Preis für das Spiel beträgt bei Steam 49,99 Euro, für die Konsolenversionen werden jeweils 69,99 Euro aufgerufen.