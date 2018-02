A Way Out: Koop-Adventure hat den Goldstatus erreicht

PC XOne PS4

Die Entwicklung des kommenden kooperativen Third-Person-Adventures A Way Out ist abgeschlossen. Wie Josef Fares, der Mitgründer von Hazelight Studios und Autor und Director hinter A Way Out und Brothers - A Tale of Two Sons (im User-Artikel), via Twitter bekannt gab, hat der Titel den Goldstatus erreicht. Dem pünktlichen Release für PC, Xbox One und die PS4 im kommenden Monat steht somit nichts mehr im Wege. „Ich kann meine Aufregung gar nicht beschreiben. Bereitet euch auf den 23. März vor“, so der Entwickler.

Die Geschichte von A Way Out dreht sich um die beiden Gefängnisinsassen Leo und Vincent, die gemeinsam einen Ausbruch planen. Das Spiel erfordert zwei Spieler, die zusammenarbeiten müssen, um die Story des Spiels zu bewältigen. Gespielt wird lokal via Splitscreen oder im Online-Koop. Eine Möglichkeit, den Titel mit einem KI-Kameraden zu spielen, gibt es nicht.