Ghost of a Tale: PC-Version erscheint in zwei Wochen

PC XOne PS4

Wie SeithCG bekanntgegeben hat, erscheint Ghost of a Tale in zwei Wochen – als genauen Termin gibt er den 13. März an. Dieses Datum für das Actionadventure mit der Bardenmaus Tilo in der Hauptrolle betrifft jedoch ausschließlich die PC-Fassung. Entsprechende Versionen für die PS4 und die Xbox One sollen irgendwann später in diesem Jahr folgen. Einer Fassung für die Nintendo Switch erteilt er jedoch aktuell eine Absage. Diese komme nur dann in Frage, wenn Ghost of a Tale zu einem finanziellen Erfolg wird.

Aktuell befindet sich der Titel noch im Early Access und kostet 19,99 Euro. Mit der Veröffentlichung am 13. März steigt der Preis um 25 Prozent auf 24,99 Euro.