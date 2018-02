Kingdom Come - Deliverance: Zwischenstand zu Patch 1.3

PC XOne PS4 Linux MacOS

Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Come - Deliverance ab 41,98 € bei Amazon.de kaufen.

Daniel Vávra, Chefdesigner des kontrovers diskutierten, aber sehr erfolgreichen Mittelalter-RPGs Kingdom Come - Deliverance (im Let's Play mit Jörg, Testnote 8.0), hat in einem Post auf Twitter Details zum Status des nächsten Patches (Version 1.3) bekannt gegeben. Demnach arbeiten die Entwickler von Warhorse Studios zur Zeit noch an den Ladezeiten für die Dialoge, Verbesserungen der Framerate, inkrementellen Patches und der Unterstützung von Mods. Bereits abgeschlossen sind folgende Fixes beziehungsweise Verbesserungen:

Speichern beim Verlassen

Überarbeitung des Schlösserknackens und Taschendiebstahls

GOG-Galaxy-Implementation für den bevorstehenden GOG-Release

durch einen Crash beschädigte PS4-Spielstände

Vavra betont in dem Tweet, dass es sich bei den genannten Fixes nur um die "kritischen Probleme" handele, "Vieles mehr" sei bereits korrigiert. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für den Patch 1.3 von Kingdom Come - Deliverance ist bislang nicht bekannt.