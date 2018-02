Two Point Hospital: Gameplay-Video mit Entwickler-Kommentar erschienen

PC

Zu der im letzten Monat angekündigten Krankenhaus-Aufbausimulation Two Point Hospital gewähren die Entwickler nun einen umfassenden Einblick in das Gameplay. In einem rund achtminütigen Video, das ihr euch direkt unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt, kommentieren die Mitbegründer der Two Point Studios, Mark Webley und Ben Hymers, das Spielgeschehen. So stellen sie unter anderem das Interface vor und zeigen euch, wie man Korridore und Zimmer platziert. Darüber hinaus spielen auch die Ausstattung des Krankenhauses sowie die Bedürfnisse der Patienten eine Rolle.

Two Point Hospital ist ein Nachfolger im Geiste zum Bullfrog-Klassiker Theme Hospital aus dem Jahr 1997 und soll im dritten Quartal 2018 über den Publisher Sega auf Steam veröffentlicht werden. Zum Entwickler-Team gehören einige Ex-Bullfrog- und Lionhead-Mitarbeiter, die neben dem Vorbild-Spiel Theme Hospital auch an Titeln wie Theme Park, Black and White und Fable beteiligt waren.