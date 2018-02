Spieleveteranen-Podcast #114: Secret of Mana, Julian Eggebrecht

PC PS4 PSVita

Jörg Langer und Heinrich Lenhardt begeben sich in Ausgabe 114 auf ganz neue Spieleveteranen-Podcast-Pfade. Dank Secret of Mana verknüpfen sie erstmals die beiden Kategorien Altes Spiel und Neues Spiel und diskutieren sowohl über das Original als auch das Remake des SNES-Klassikers. Dafür haben sie sich mit Julian Eggebrecht einen Experten als Stargast eingeladen, der sich noch sehr gut daran erinnern kann, das Rollenspiel damals im Koop gespielt zu haben. Darüber hinaus wird auch wieder in zehn, 20 und 30 Jahre alten Magazinen geblättert und die Vergangenheit aufgerollt. Was euch im Detail erwartet, entnehmt ihr der folgenden Timeline:

0:00:42 News & Smalltalk

0:00:42 Die Spieleveteranen stellen sich sowie das heutige Programm vor und blicken kurz auf den letzten Patreon-Podcast zurück

0:06:37 Die News: Die Arbeiten am System Shock-Remake vorübergehend eingestellt, die Suche nach den Rechteinhabern von No One Lives Forever und eine mögliche Warcraft-Ankündigung

0:17:41 Was haben die Veteranen zuletzt gespielt? Far Cry 4, (bald) Kingdom Come - Deliverance, Civilization 6: Rise and Fall, Cataclysm - Dark Days Ahead

0:31:42 Das neue alte Spiel: Secret of Mana

0:32:05 Gast Julian Eggebrecht schaltet sich in die Runde und berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen mit dem SNES-Original

0:38:26 Wie steht es um die Veteranen? Haben Jörg und Heinrich Secret of Mana gespielt? Und was hat Mystic Quest für den Game Boy damit zu tun?

0:42:36 Was das Original ausmachte und wie es entstanden ist

0:53:13 Jetzt aber endlich mal zum Remake. Doch die große Begeisterung bleibt aus.

1:18:52 Die drei schreiten zur persönlichen Wertung

1:21:12 Da sagt und sagte die deutsche Medienlandschaft zu Secret of Mana

1:28:43 Zeitreise

1:28:58 GameStar 3/2008, u.a. mit Battle Worlds - Kronos , Command & Conquer - Tiberium Wars

, 1:39:01 GameStar 3/1998 und PC Player 3/1998, u.a. mit Anno 1602 , Starcraft , Tamagotchi , Thief

, , , 2:13:38 Happy Computer 3/1988, u.a. mit The Great Giana Sisters, Tetris, Gryzor

2:32:27 Vorschau

2:32:45 SVP 115 (Patreon-exklusiv), Mitte März

2:35:13 SVP 116 (für alle), Ende März