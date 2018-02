games:net Spring Reception am 1.3. in Berlin Brandenburg

Am 1.3.2018 laden euch das Medienboard und das Mediennetzwerk aus Berlin Brandenburg zur Networking-Veranstaltung games:net Spring Reception ein. Auf dem Event soll die Games-Branche in der Hauptstadtregion verknüpft werden.

Auf der Veranstaltung sollen Branchenangehörige mit wichtige Kontakten aus Wirtschaft, Politik und Forschung zusammengebracht werden. Auf der Spring Reception soll euch eine Plattform geboten werden, um einen vielseitigen Austausch zwischen den Akteuren im Ökosystem rund um die Games-Industrie zu fördern. Es sollen Interessen der Games-Branche gebündelt und am Standort vertreten werden. Die kostenlose Veranstaltung startet um 19 Uhr und findet in dem Unicorn.Berlin Brunnenviertel statt. Einen Link, über den ihr euch für die Veranstaltung anmelden könnt, findet ihr in den Quellen.