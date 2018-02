Darauf freuen wir uns im... März 2018

Jörg Langer

Dennis Hilla

Karsten Scholz

Benjamin Braun

Christoph Vent

Thomas Schmitz

Hagen Gehritz

[FILME/SERIEN] Ich hätte mir nicht wegen der beiden ersten Staffeln vonund danachmein Netflix-Abo reaktivieren dürfen! Denn abgesehen von diesen genialen Serien (mittlerweile komplett geguckt und beide für großartig befunden) warten dort noch mehrere andere –nicht immer brandneue – Seren auf mich, die ich mir im März einflößen werde. Allen voran(Gangster und Intrigen in Rom) – da gab es 2015 einen gleichnamigen, ziemlich guten Spielfilm. Doch die Serie scheint die im Film ziemlich durchgängig abgemurksten Hauptcharaktere zu reanimieren und mithin die Story noch mal neu und anders zu erzählen. Bin sehr gespannt, zumal ich von der wohl im weitesten Sinne vergleichbaren Serierecht angetan war (wobei ich die nach der ersten Staffel nicht weitergeguckt habe, aber eher aus Zeitmangel). Ebenfalls auf der TV-Warteliste:Season 3 (jetzt „mit ohne Pablo Escobar“…) und(weil wohl so ähnlich wie Stranger Things).[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich weiß ja noch nicht genau, ob ich mich wirklich daraufsoll, den ganzen März über ständig mit laufender Kamerazu spielen. Aber ehrlich gesagt, aktuell schon. Die ersten drei Folgen sind im Kasten, sie konfrontierten mich mit den ersten schweren Bugs und komplett unlogischen Sinnlosigkeiten, aber auch mit einer faszinierenden Spielwelt, einem anscheinend soliden, komplexen Rollenspielsystem und, nicht zu vergessen, einer bislang packenden Geschichte, die gut vermittelt wird. Außerdem auf dem „Spiele ich bestimmt im März länger“-Wunschzettel ist. Und auch sonst kommt ja einiges raus im März, aber dazu siehe die Statements der Kollegen.[SONSTIGES] Natürlich freue ich mich vor allem anderen auf den, dessen erster, größter Schritt (und dies ist eine weltexklusive Enthüllung…) am 17.3. geschehen soll. Zwei weitere Schritte sind danach im Monatsabstand geplant. Premium-User wissen bereits mehr und werden von mir auch noch mal vorab informiert, vermutlich diese Woche.[FILME/SERIEN] Wie immer habe ich es nicht geschafft, sämtliche Kino- und Serienveröffentlichungen zu studieren, um auch wirklich all das zu sehen, was ich will. Auf eine neue Staffel einer Serie freue ich mich aber massiv, und zwar die zweite Season von. Auch wenn ich mir sicher bin, dass sie nicht noch einen so grandiosen Bösewicht wie Killgrave hinkriegen werden, bin ich sehr gespannt auf den nächsten Fall der verschrobenen Privatdetektivin.[SPIELE/BRETTSPIELE] Neben meinem tatsächlich wieder aufgenommenen-Durchgang werde ich mir wohlansehen – alleine schon, weil Christoph durchaus angetan klang. Das schreit ja schon fast nach einer GamersGlobal-Freibeuter-Crew! Abgesehen davon freue ich mich wirklich auf. Nicht, weil ich eine spielerische Offenbarung erwarte, sondern weil die (videospielfremde) Herzensdame und ich bereits fest geplant haben, das neue Abenteuer des rosa Klopses gemeinsam zu bestreiten.[SONSTIGES] Direkt Anfang März steht wieder ein Kurzurlaub im Norden an. Hamburg ist mittlerweile zu einer Art zweiten Heimat für uns geworden. Natürlich muss in der Hansestadt auch mein Ritual gepflegt werden: Bei jedem Besuch gibt es etwas neue Tinte unter die Haut! Um mein obligatorisches Konzert des Monats zu benennen:treten diesen Monat in Augsburg auf. Pflichttermin, zumal ich die Berliner bisher noch nicht live erlebt habe.[FILME/SERIEN] Der einzige Film, der mich im März ins Kino gelockt hätte, wäregewesen. Dank Netflix feiert der Sci-Fi-Streifen mitaber am 12. März gleich auf der Streaming-Plattform sein Debüt. Ansonsten stehen in den nächsten Wochen vor allem Serien auf dem Programm, derzeit schauen wir mit Begeisterung[SPIELE/BRETTSPIELE] Das Action-Adventureist für die Playstation VR zwar bereits erschienen, doch werde ich erst im März herausfinden können, ob die teils extrem positiven Kritiken gerechtfertigt sind. Ansonsten freue ich mich als Fan von Studio Ghibli natürlich speziell auf den Release von. Mit dem Vorgänger hatte ich bereits auf Playstation 3 seinerzeit viel Spaß.[SONSTIGES] Ich hole derzeit einige-Romane nach, in der Next-Generation-Reihe bin ich mittlerweile beiangekommen. Macht Spaß und spinnt die aus den Filmen und Serien bekannten Ereignisse sinnvoll weiter. Schade, dass es zu der Reihe wohl niemals eine Serien-Adaption mit der originalen Besetzung geben wird.[FILME/SERIEN] Jüngst habe ich die Netflix-Serieangefangen. Bislang gefällt's mir ziemlich gut, obwohl der Darsteller von Prinz Philipp ein widerlicher Unsympath ist. Aber Queen Elizabeth II. ist definitiv eine spannende Persönlichkeit. The Crown übertreibt es auch nicht in Sachen „Drama“. Es gelingt der Serie dennoch, das Schicksal etwa von George VI. oder auch das Naturell von Winston Churchill einzufangen, ohne auf die Tränendrüse zu drücken oder in irgendeiner Form polemisch zu werden. Ob's mir am Ende besser gefällt als, weiß ich aber noch nicht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Natürlich freue ich mich aufund. Aber im März sind es vor allem ein paar der kleineren Titel, auf die ich am meisten Lust habe. Vom Ego-Puzzlererwarte ich nach dem gelungenen Erstling eine klare Steigerung.hat mir schon beim Anspielevent in Hamburg letzte Woche sehr viel Spaß gemacht. Am meisten gespannt bin ich allerdings auf. Das Spielkonzept ist, auch aufgrund der Koop-Pflicht, einfach spannend und gewagt zugleich.[SONSTIGES] Natürlich verfolge ich weiterhin mit Spannung das Geschehen in der Fußball-Bundesliga. Als Anhänger gibt man die Hoffnung ohnehin nie auf, solange es welche gibt. Nach dem bisherigen Verlauf der Rückrunde muss man einfach wieder daran glauben, dass zumindest der Relegationsplatz in greifbarer Nähe ist. An Abstiege bin ich als FC-Fan mittlerweile ja leider gewöhnt. Aber noch schlimmer als der erneute Gang in die 2. Liga wäre sogar tatsächlich, wenn sich am Ende der HSV erneut retten könnte. Bei den Hamburgern ist es längst überfällig, dass sie für das Versagen der sportlichen Führung die „Bundesliga-Uhr“ endlich mal abstellen müssen.[FILME/SERIEN] Nach mehreren Monaten des Aufschiebens habe ich just vor zwei Tagen mit der zweiten Staffel von Stranger Things angefangen. Die erste Folge hat mir schon mal richtig gut gefallen, da werde ich wohl die nächsten Tage weiterschauen müssen. Außerdem startet die zweite Hälfte der zweiten Staffel von. Gut, die Serie hat im Vergleich zur ersten Staffel nachgelassen, und der Cliffhanger wurde mir bereits gespoilert, aber für ein paar Stündchen ungetrübte Abendunterhaltung finde ich es weiterhin völlig ausreichend.[SPIELE/BRETTSPIELE] Obwohl es mich bei den ersten Präsentationen auf Messen kaum angemacht hat, bin ich nach dem Anspielen in der Technical Alpha und Closed Beta wirklich gespannt auf Sea of Thieves. Das Spielkonzept funktioniert sehr gut, und die Technik – insbesondere der Wellengang – ist einfach der Hammer. Meine Hauptsorgen bleiben dennoch: Kann Sea of Thieves auch alleine und auf Dauer motivieren?[SONSTIGES] Für mich steht ja schon fest: Dieses Jahr kommt ein neuer TV in die Bude, ein OLED mit 65 Zoll soll es sein. Seit Wochen lese ich mich schon in das komplexe Thema ein, es soll ja auch ein guter Input-Lags für Spiele gewährleistet sein. Aktuell stehen die Zeichen auf LG-Kurs. Die Südkoreaner bringen ab März ihre neue 8er-Reihe in den Handel. Ich bin schon wirklich heiß darauf, wie die ersten Tests ausfallen werden, und ob es aufgrund eines besseren Chips wirklich das "zweitgünstigste" Modell statt des Einsteigermodells sein sollte. Danach heißt es "nur" noch, die bessere Hälfte zu überzeugen.[FILME/SERIEN] An der Serienfront freue ich mich auf die zweite Staffel von, die ab dem 8. März bei Sky ausgestrahlt wird. Die erste Staffel dieser Comedy-Serie wuchs mit jeder Folge.in der Rolle eines mittellosen Studienabbrechers, der anfängt, als Manager für seinen rappenden Cousin zu arbeiten, ist einfach super. Gespannt bin ich außerdem auf die Horrordrama-Serie, die am 27. März bei Amazon Prime startet. Einer der Produzenten ist. Die Serie spielt im 19. Jahrhundert, die Crew eines Schiffes wird permanent von etwas Unbekanntem angegriffen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Besonders Ende März kommen ja ein paar interessante Spiele - auch wenn mich jetzt keine Ankündigung wirklich vom Hocker reißt. Einen Softspot hat. Mir ist es im vergangenen Sommer auf der Gamescom vorgestellt worden. Die Entwickler von Gentlymad aus Trier sind jung und haben Ehrgeiz. Und auch, wenn die Verschiebung um ein paar Wochen alles andere als hoffnungsfroh stimmt, wünsche ich mir, dass das Spiel ordentlich wird – auch aus Nostalgiegründen.[SONSTIGES] In Sachen neue Musik gibt es auf den ersten Blick nur ein Album, das mich interessiert. I'll Be Your Girl von denerscheint am 16. März. Der Titel schreckt aber doch etwas ab. Ich hoffe, der Folk-Pop mit britischem Einschlag, der ausgerechnet von Amerikanern gespielt wird, ist nicht zu seicht. Wenn's mir nicht gefällt, hör ich einfach wieder The Queen of Hearts vom vergangenen Juli, das ich mir jüngst bestellt habe. Dort arbeiten die Decemberists unter dem Namenmit Sängerinzusammen.[FILME/SERIEN] Von den ungeahnten Folgen einer kleinen Geste erzählt im März der auf wahren Begebenheiten aufbauende Historienfilm. 1956 solidarisiert sich eine ganze DDR-Schulklasse durch Schweigeminuten im Unterricht mit den Opfern des Ungarnaufstands. Nicht nur die Schulleitung, sondern auch Staatsvertreter machen den Schülern darauf zu schaffen. Sollten nicht die Namen der Rädelsführer fallen, droht der Ausschluss vom Abitur. Die Geschichte über den Zusammenhalt der Jugendlichen ist wie für die Leinwand gemacht, und auch die Produktionswerte scheinen zu stimmen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Indarf ich nicht nur wieder Skaven den räudigen Pelz abziehen, sondern auch die Chaoskrieger gleich scharenweise mit gerechtem Zorn fällen. Das von Valves Zombie-Shooterinspirierte Spielprinzip macht mich einfach an: Sich gemeinsam in der Gruppe einen Pfad durch eine nicht enden wollende Masse an Gegnern frei zu kämpfen, erzeugt bei mir die schönste Art Spannung. Im besten Fall bietet Vermintide 2 nun auch mehr Tiefgang als der ungeschliffene Erstling.