An diesem frostigen Montagmorgen treffen sich Dennis und Christoph vor dem Mikrofon, um über ihre vergangenen Erlebnisse zu sprechen, ebenso wie den bisherigen Verlauf des Kingdom Come - Deliverance-Let's-Play-Crowdfundings. Neben der aktuellen Bestandsaufnahme besprechen die beiden neben Spielen auch Autos und Bücher, ein bunt gemischtes Programm ist euch Hörern also garantiert.

Alle Themen in der Übersicht:

00:27 Einen wunder-wunder-wunder-schönen Montagmorgen an euch!

01:10 Dennis und Christoph beeindrucken mit ihrem massiven Autowissen.

02:43 Bei Dennis stand die Switch-Version von Bayonetta 2 (im Test) auf dem Programm.

04:35 Christoph hat Shadow of the Colossus (im Test) trotz einiger Widrigkeiten beendet.

07:20 Bei Dennis stand mit Crossing Souls (im Test) eine Zeitreise in die Achtziger an.

08:15 Ein kleiner literarischer Exkurs zu Blood, Sweat and Pixels.

10:33 In der Vorschau: die ersten Folgen von Jörgs Let's Play zu Kingdom Come - Deliverance werden diese Woche erscheinen, dazu gibt es den von Olphas als Weihnachtsjoker gezogenen Test zum VR-Spiel Moss.

Weitere Vorschau-Themen: Alto's Odyssey und Into the Breach. Außerdem werden die beiden Dokus Tokio bei Tag und Tokio bei Nacht endlich frei für alle zum Ansehen verfügbar.

14:28 Vorschau meets Userfragen: Ganon erkundigt sich nach der Zukunft von Hauptmenü.

14:55 Antwort: Folge 3 unserer Videoshow erscheint an diesem Wochenende!

15:17 akoehn erkundigt sich nach Auswirkungen der Bemusterungspolitik.

15:57 Werden wir Fe behandeln, möchte reen wissen.

16:24 Eine Anmerkung zu den Podcast-YouTube-Videos aufgrund des Comments von hex00.

. 17:37 Ein frostiges "Tschüss" und bis nächste Woche!

