Little Nightmares: Hinweise auf eine Switch-Umsetzung

PC XOne PS4

Little Nightmares ab 17,89 € bei Amazon.de kaufen.

Der düstere Puzzle-Platformer Little Nightmares (Testnote: 8.0) wird offenbar in naher Zukunft auch für die Nintendo Switch erscheinen. Darauf deutet zumindest ein Eintrag im LinkedIn-Profil von Peter Maandag hin. Dieser ist als Game Programmer für das im niederländischen Doetinchem ansässige Entwicklerstudio Engine Software tätig, das sich auf Spiele-Portierungen spezialisiert. Zuletzt hat das Team Monopoly, das Shoot-em-up Rive: Ultimate Edition und das Action-Adventure Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas für die Hybrid-Konsole portiert.

Wie Maandag in seinem Profil angibt, ist er derzeit damit beschäftigt, Little Nightmares unter Verwendung der Unreal Engine 4 auf die Switch zu bringen. Gerüchte um diese Umsetzung gab es bereits im vergangenen Monat, als ein russischer Reddit-Nutzer meinte, dass der Store, in dem er angestellt sei, eine Mailingliste von Nintendo erhielt, in der das Spiel erwähnt wurde. Wann die offizielle Ankündigung der Switch-Version erfolgen wird, ist derzeit nicht bekannt.