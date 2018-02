Battlefield 2018: Ankündigungstrailer laut DICE auf dem Weg

PC XOne PS4

Der Entwickler DICE bereitet die Ankündigung seines nächsten Battlefield-Spiels vor. Wie Randy Evans, Senior Video-Director, Media-Director und Editor des Studios, kürzlich über seinen Twitter-Account bekannt gab, sei der Ankündigungstrailer für Battlefield 2018 auf dem Weg. Wann die Enthüllung des Spiels konkret erfolgen wird ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch bereits, dass der Titel im Rahmen des diesjährigen EA-Play-Events vom 9. bis 11. Juni 2018 (und somit kurz vor dem Beginn der E3 2018 in Los Angeles am 12. Juni) spielbar sein wird.

Mit dem ersten Videomaterial werden wir schon mal den Titel und vermutlich das Setting des Spiels erfahren. Nachdem Battlefield 1 (MP-Testnote: 9.0) den Ersten Weltkrieg abgedeckte, kann man gespannt sein, in welche Zeitepoche die Entwickler uns dieses Mal entführen werden. Die bisherigen Gerüchte deuten darauf hin, dass es, wie aktuell beim direkten Konkurrenten Call of Duty, der Zweite Weltkrieg sein könnte. Ob es tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten.