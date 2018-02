The Devil's Men: Adventure-Hoffnung für unbestimme Zeit auf Eis gelegt

PC MacOS

"Das Point-and-Click-Adventure ist tot", hatte Charles Cecil, Chef des Entwicklerstudios Revolution Software (Baphomets Fluch, Beneath of a Steel Sky), bereits im Jahr 2002 gesagt. Während der Brite seine Haltung offenkundig später revidierte und erfolgreich sein Adventure-Sequel Baphomets Fluch - Der Sündenfall (im Test: Note 8.0) auf den Weg brachte, schätzt man die Zukunft des Genres bei Daedalic Entertainment derzeit anders ein. Wie Tim Krause-Muroni, PR-Chef des Hamburger Publishers und Entwicklers, in einem Interview mit der Fanwebsite Adventure-Treff.de angab, liegt die Produktion von The Devil's Men (Preview) derzeit komplett auf Eis.

An dem Titel wird aktuell nicht mehr gearbeitet und es ist auch nicht abzusehen, dass wir das Projekt weiterverfolgen.

Diese Nachricht kommt auch insofern überraschend, als dass Chefentwickler Kevin Mentz erst vor wenigen Monaten im Montagmorgen-Podcast noch bestätigte, dass das Projekt nach Abschluss von Die Säulen der Erde (im Test: Note 7.5) weiterverfolgt würde. Laut Krause-Muroni allerdings befinde man sich "mittlerweile in einer Situation", in der Daedalic "noch viel stärker als früher auf das Zahlenwerk hinter so einem Titel schauen" müsste. Kommerzieller Erfolg sei trotz des anhaltenden Interesses der Kerncommunity nicht garantiert.

Die kommerziellen Erfolgschancen klassischer Adventures hatten zuletzt auch vermehrt andere deutsche Entwicklerstudios, unter denen einige dem Genre besonders treu blieben, als fragwürdig eingestuft. Im Vorfeld der letztlich abgebrochenen Kickstarter-Kampagne zum Adventure Shakes & Fidget - The Adventure ließ Jan Theysen vom beteiligten Bremer Entwicklerstudio King Art Games uns gegenüber verlauten, dass der Erfolg des Crowdfundings dazu auch ein Testballon für das aktuelle Interesse der Spieler an klassischen Adventures im Allgemeinen sei. Sollte die Kampagne, wie am Ende geschehen, nicht erfolgreich verlaufen, würde man wohl auch die Pläne für eine Fortsetzung von The Book of Unwritten Tales zumindest aufschieben, wenn nicht gar komplett fallen lassen.