Final Fantasy 15: PC-Verkaufserwartungen, Half-Life-Bonus im Video

Hajime Tabata, der Director hinter Final Fantasy 15 (Konsole-Testnote. 8.5), hat in einem Interview mit der japanischen 4Gamer (via Siliconera) über die Verkaufserwartungen von Square Enix bezüglich der kommenden „Windows Edition“ des Rollenspiels gesprochen. Wie er verriet, verkaufte sich die Konsolenversion bis heute mehr als sieben Millionen Mal. Bei der PC-Umsetzung hoffe das Entwicklerteam daher auf rund zwei Millionen Verkäufe, so dass der angestrebte Meilenstein von zehn Millionen verkauften Exemplaren erreicht werden kann. Das Hauptziel sei jedoch „möglichst lange einen guten Service zu bieten, der das Geld wert sei“.

Die Windows Edition wird ab dem 6. März digital und im Handel erhältlich sein. Kürzlich gab Square Enix bekannt, dass die Frühkäufer über Steam zusätzlich zu den bekannten Vorbesteller-Boni noch das Half-Life-Paket erhalten, das einen HEV-Anzug von Black Mesa, eine schwarze Physikerbrille und Gordon Freemans obligatorische Brechstange für Noctis bereithält. Das Paket lässt sich auch in dem DLC Gefährten für selbsterstellte Multiplayer-Charaktere nutzen. Damit bekommt ihr die Möglichkeit mit dem Charaktereditor selbst einen Gordon zu erschaffen. Wie dieser aussehen könnte, könnt ihr euch im neuen Video unterhalb dieser Zeilen anschauen: