PC XOne PS4 Linux MacOS

Ergebnis: 30 Prozent unserer User haben Kingdom Come - Deliverance bereits gespielt. Mit 12 Prozent ist der größte Anteil von ihnen rundum begeistert, während immerhin 3 Prozent es aufgrund der Bugs nicht richtig schaffen, in die Spielwelt von Böhmen einzutauchen. Die 70 Prozent der "Bisher nicht"-Spieler von Kingdom Come relativiert sich dadurch, dass 26 Prozent erst noch weitere Patches abwarten wollen und weitere 21 Prozent auf einen Sale hoffen. Kein Interesse an dem Spiel zeigen in unserer Community nur 23 Prozent.

Noch nicht gespielt, ich warte weitere Patches ab 26% Nicht gespielt und keine Pläne, das zu ändern 23% Noch nicht gespielt, ich warte auf einen Sale 21% Ich bin begeistert, bei diesem Spiel stimmt fast alles 12% Mir gefällt es gut, den Kauf bereue ich nicht 7% Sehr gut, aber überragend ist es nicht 5% Ich würde es gerne genießen, aber mich ärgern die Bugs 3% Ich hatte mir mehr von Kingdom Come versprochen 1% Unabhängig von Bugs & Co. kann es mich nicht packen 1%

Ursprüngliche News:

Seit fast zwei Wochen ist Kingdom Come - Deliverance (im Test: Note 8.0) im Handel erhältlich, und für Warhorse Studios entwickelt sich das einst bei Kickstarter finanzierte Rollenspiel mehr und mehr zu einem Erfolg. Erst vor wenigen Tagen gaben die Entwickler bekannt, dass mittlerweile mehr als eine Million Kopien verkauft wurden (siehe auch Kingdom Come - Deliverance: Bislang über eine Million verkaufte Exemplare). Ein beachtlicher Erfolg – auch angesichts der Tatsache, dass Kingdom Come nach vier Jahren Entwicklungszeit und ersten erschienenen Patches noch immer ein gutes Stück davon entfernt ist, sich in einem einwandfreien technischen Zustand zu befinden.

Bugs hin oder her: Gehen wir nach den Kommentaren in unserer Community, scheint auch für viele unserer User der Spielspaß die Mängel zu überwiegen. Mit der heutigen Sonntagsfrage wollen wir dennoch ein genaueres Stimmungsbild erfassen. Wie gut gefällt euch Kingdom Come - Deliverance nach eigenem Spielen tatsächlich? Bewertet hierfür den aktuellen Zustand des Spiels. Darüber hinaus würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr den Kommentarbereich unter dieser News dafür nutzt, mit anderen Usern zu diskutieren. Dort dürft ihr uns auch gerne verraten, wie weit ihr aktuell seid und ob ihr womöglich bereits den Abspann gesehen habt, und eure gewählte Antwort in der Umfrage weiter präzisieren.

Bis Montagmorgen etwa 10:00 Uhr könnt ihr an unserer Sonntagsfrage teilnehmen. Danach wird die Umfrage geschlossen, und wir präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread, in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.