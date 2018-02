Far Cry 5: Die Tierwelt von Hope County im neuen Entwicklervideo

PC XOne PS4

Ubisoft Montreal hat im Rahmen des IGN-First-Programms ein neues Video zu Far Cry 5 (Preview) veröffentlicht. In diesem stellen euch der Associate Producer Phil Fournier und Executive Producer und Creative Director Dan Hay die Tierwelt von Hope County vor. Diese soll laut Fournier eine entscheidende Rolle im Spiel einnehmen, denn anders als in vorherigen Teilen der Serie sollen die Tiere bedeutend enger in das Gameplay eingebunden sein.

Neben Bären, Hirschen, Wildschweinen und Wölfen werdet ihr auf eurem Abenteuer durch Hope County auf andere Tierarten, wie Pumas, Truthähne, Büffel, Vielfraße und Stinktiere treffen. Letztere wollte Hay unbedingt im Spiel haben, nachdem er einen Angriff eines Stinktiers auf seinen Hund erlebte. „Das war beängstigend und furchtbar. Das sind mächtige und gefährliche Tiere, die nicht herumalbern. Wir mussten den also unbedingt dabei haben“, so der Entwickler.

Die Jagd nach Fleisch und Tierfellen soll eine der Haupteinnahmequellen in Spiel sein. Für das Geld aus den Verkäufen lassen sich neue Waffen und Upgrades erwerben. Die Tiere jagen auch einander und folgen dabei ihren natürlichen Gewohnheiten. Wer also beispielsweise Bärenfelle braucht, wird oft in der Nähe von Flüssen findig, wo die Bären Fische fangen. „Die Art und Weise, wie sich die Tiere verhalten, musste nachvollziehbar sein und wir haben es in einem Ausmaß umgesetzt, wie ihr es bisher noch in keinem Far-Cry-Spiel gesehen habt“, so Hay.

Die religiöse Weltuntergangssekte rund um Joseph „The Father“ Seed führt laut Fournier Experimente an den Tieren durch, weshalb ihr im Verlauf des Spiels auch auf besonders starke und aggressive Exemplare der Tierwelt treffen werdet. Far Cry 5 wird bereits im kommenden Monat, am 27. März, für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.