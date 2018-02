Iron Harvest: RTS von King Art Games startet am 13. März auf Kickstarter

PC XOne PS4

Bereits 2016 kündigte King Art Games die Arbeit an ihrem neuen Echtzeit-Strategie-Titel Iron Harvest an. Nun sind die Vorarbeiten abgeschlossen und das Unternehmen geht den nächsten Schritt: Das Bremer Studio gab nun den Start der dazugehörigen Kickstarter-Kampagne am 13. März dieses Jahres bekannt.

Iron Harvest erhielt bereits im Vorwege einige Aufmerksamkeit, da das Spiel im Szenario "World of 1920+" des polnischen Künstlers Jakub Różalski spielt. In dieser alternativen Version der Erde in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg dominieren riesige, Mech-ähnliche Maschinen das Leben der Menschen. Das Spiel selbst soll sich an Echtzeittiteln wie Company of Heroes oder der Men of War-Serie orientieren.

Den Trailer zur Kickstarter-Ankündigung haben wir euch am Ende dieser News eingebunden. Doch in den letzten Monaten haben die Entwickler bereits einige Einblicke in die Produktion gewährt. Die Videos zu den Motion-Capture-Tests, der Spielmechanik und zur Musik des Spiels haben wir euch in den Quellen verlinkt.