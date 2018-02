Funcom: Countdown-Seite zur Ankündigung eines neuen Spiels gestartet

Der norwegische Entwickler Funcom (Age of Conan, The Secret World, Conan Exiles) hat unter www.countdown2zero.com eine Countdown-Website für ein mysteriöses neues Spiel gestartet, das am 28. Februar enthüllt werden soll. Viele Details verrät die Website nicht. Zu sehen gibt es eine etwas heruntergekommen wirkende Bar und es werden die vier Namen Pripp, Selma, Dux und Bormin gelistet, die auf ein Klick die Silhouetten der Charaktere preisgeben. Dazu heißt es: „Schnaps hilft, wenn man aus der Zone zurückkehrt, aber es hält nicht lange an …“.

Die Bar wirkt relativ modern, weshalb das Conan-Spiel, an dem Funcom derzeit zusätzlich zu Conan Exiles arbeitet, wohl ausgeschlossen werden kann. Das Zeichen für Biogefährdung als Page Icon kann ein Hinweis auf ein postapokalyptisches Szenario sein. Möglicherweise handelt es sich um das rundenbasierte Taktik-Strategiespiel, das der norwegische Entwickler letztes Jahr im Juni in Zusammenarbeit mit Bearded Dragon International angekündigt hatte.

Im Dezember 2017 gab Funcom zudem auch die Kooperation mit der Cabinet Group bekannt, im Rahmen derer das Unternehmen Heroic Signatures gegründet wurde. Letzteres soll die Rechte für einige Werke von Robert E. Howard sowie für verschiedene Tabletop-Spiele verwalten, darunter auch Mutant Chronicles und Mutant - Year Zero. Möglicherweise steht „zero“ in der Webadresse für eine Spielumsetzung aus dem Mutant-Universum. Die Countdown-Website würde durchaus zum Setting dieser Vorlage (Postapokalypse, Cyberpunk, Space Opera) passen.