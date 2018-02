Summoners War: Start Shop-Event // Ende Belagerungskampf Saison 1

iOS Android

Com2uS hat für das mobile Spiel Summoners War - Sky Arena mehrere Mitteilungen veröffentlicht. Zum einen wird auf ein neues Event namens "Chloe's Magie Shop" verwiesen, zum anderen das Ende der ersten Saison des Belagerungskampfes eingeläutet.

Das Event steht euch ab dem 25.2.2018, 18 Uhr, bis zum 18.3.2018, 7:59 Uhr MEZ, zur Verfügung. Dort habt ihr die Möglichkeit, Punkte zu sammeln und diese gegen Belohnungen während der Veranstaltung einzutauschen. Die Punkte erhaltet ihr beispielsweise durch den täglichen Check-In, die Verwendung von Energiepunkten, den Eintritt in die Arena oder die Beschwörung eines 3-Sterne-Monsters. Der Belagerungskampf und damit die erste Saison werden am 23.2.2018 beendet. Gleichzeitig werden die zuvor erworbenen Siegespunkte zurückgesetzt und auf die folgende Saison angerechnet, die am 26.2.2018 beginnt. An dieser Stelle folgt der Entwickler der Vorgehensweise parallel zum Gildenkampf mit der Folge, dass eine Siegespunktereduzierung um 70 Prozent durchgeführt wird.