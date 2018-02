League of Legends: Statistiken zum Spielcharakter Teemo veröffentlicht

PC MacOS

Der Champion Teemo aus dem MOBA League of Legends (GG-Test: 7.0) feiert heute seinen Geburtstag. Aus diesem Anlass hat Riot Games umfangreiche Spielstatistiken veröffentlicht. Die Daten wurden, je nach gewünschter Sichtweise, in "Ich liebe Teemo" und "Ich hasse Teemo" aufgeteilt.

Riot Games verrät euch mit den Datensätzen, dass der Teemo-Skin Omegatrupp am beliebtesten ist, mit einigem Abstand gefolgt vom Plüschhäschen-Skin. Ebenfalls werdet ihr darüber informiert, dass Lee Sin einer der Spielcharaktere ist, der am häufigsten mit Teemo im Team ist. Während die Siegesrate von Zed nachweislich erhöht wird, wenn er mit dem Yodler unterwegs ist, wirkt sich die Rate negativ bei Singed aus. Heimerdinger wird beispielsweise oft als Gegner gespielt, was vermutlich auf einen starken Gegenspieler schließen lässt. In der Quellenangabe findet ihr weitere ausführliche Details zu Teemo, wie dessen Opfer, den gefährlichsten Skin, den Angstgegnern, den Yordle-Kumpels sowie eine interaktive Karte mit der Platzierung der Fallen.