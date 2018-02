Steam: Gratis-WE mit Call of Duty - WW2, Rebellion-Sale und mehr

PC XOne PS4

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende den Multiplayer-Part von Call of Duty - WW2 (Testnote: 8.5) gratis ausprobieren und bekommt die Gelegenheit, das Spiel bei Gefallen auch 35 Prozent günstiger zu erwerben. Der Download ist 56,8 GB groß und es werden insgesamt 80 GB freier Festplattenspeicher für die Installation des Spiels benötigt. Die Live-Server könnt ihr bis Sonntag, den 25. Februar 2018, um 22 Uhr (deutscher Zeit) betreten. Solltet ihr euch nach Ablauf der Testzeit für einen Kauf entscheiden, werden eure Fortschritte in die Vollversion übernommen.

Darüber hinaus wurde noch ein Publisher-Sale von Rebellion Developments zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens gestartet, bei dem ihr unter anderem Titel, wie Sniper Elite 4 (Testnote: 7.5), Judge Dredd - Dredd vs Death, Evil Genius (im User-Artikel), Rogue Trooper und andere Spiele günstiger bekommt. Zudem gibt es Rabatte auf weitere Titel, darunter Blitzkrieg 3 (Testnote: 7.0), Stellaris (Testnote: 6.5), Sudden Strike 4 (Testnote: 6.5), Grid 2 (Testnote: 8.0) und mehr. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr unter dem Quellenlink):