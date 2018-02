Squadron 42: Crew-KI im Video, Crowdfunding erreicht 179 Mio. Dollar

PC Linux

Cloud Imperium Games hat eine neue „Around the World“-Episode zum kommenden Singleplayer-Spiel Star Citizen - Squadron 42 veröffentlicht. In diesem zeigen euch der Vice President of Marketing Sandi Gardiner, Character Art Director Josh Herman, Lead Designer Phil Meller und weitere Entwickler die verschiedenen Implementierungen, die im Spiel für eine glaubwürdige und lebendige Crew-KI sorgen. So geht die Besatzung eures Raumschiffes ihren eigenen Aufgaben nach und soll mit euch in einer glaubwürdigen und dynamischen Weise interagieren. Auch wenn die KI noch nicht fertig ist, kann sich das Ergebnis bereits sehen lassen.

Die Crowdfunding-Kampagne von Star Citizen geht unterdessen weiter und kann inzwischen eine weitere Million US-Dollar verzeichnen. Bisher wurden mehr als 179 Millionen US-Dollar gesammelt. Die Anzahl der registrierten Nutzer beläuft sich mittlerweile auf über 1,9 Millionen.