Ni No Kuni 2: Goldstatus erreicht, Behind-the-Scenes + Gameplay-Video

PC PS4

Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs ab 67,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das kommende Japano-Rollenspiel Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Preview) hat den Goldstatus erreicht. Dies gab der Publisher Bandai Namco Entertainment jüngst via Twitter bekannt. Damit befindet sich der Titel auf dem Weg in die Presswerke und wird, wie angekündigt, pünktlich am 23. März 2018 für PC und die PS4 im Handel erhältlich sein.

Passend zur Goldmeldung hat der Entwickler Level-5 ein neues „Hinter den Kulissen“-Video zum Spiel veröffentlicht. In diesem gehen die Macher auf das Kampfsystem, den Aufbau des Königreichs und die Skirmish-Modi ein. Den Deutsch untertitelten Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Darüber hinaus gibt es ein rund zehn Minuten langes Gameplay-Video mit Roland im Königreich Ding Dong Dell, das ihr in den Quellenangaben verlinkt findet.