Hunt - Showdown: Early-Access auf Steam gestartet

PC XOne PS4

Knapp einen Monat wurde das kooperative PvP-Survival-Horrorspiel Hunt - Showdown in einer geschlossenen Alpha-Testphase von interessierten Spielern getestet. Kurz nach dem Ende der Testphase hat der deutsche Entwickler Crytek bekannt gegeben, dass das Spiel ab sofort auf Steam in der Early-Access-Version erhältlich ist.

Während des Early Access steht euch eine ein Quadratkilometer große Karte mit 16 verschiedenen Gebieten und vielen Monstern zur Verfügung. Aus drei verschiedenen Charaktertypen könnt ihr mit 44 Variationen aus Identität, Kleidung und Equipment wählen. Weiterhin soll es gut 33 verschiedene Waffentypen mit 17 auswählbaren Möglichkeiten geben. Weitere Features könnt ihr aus der Quellenangabe entnehmen.

In Hunt - Showdown tretet ihr mit bis zu zehn Spielern gleichzeitig wahlweise in Zweier-Teams oder alleine an. Dabei versucht jeder als erster das Ziel, also auf der Karte verteilte Monster, ausfindig zu machen und mit der Beute zu verschwinden, ohne dabei zu sterben. Dabei läuft jedes Match nach dem gleichen Prinzip ab: Mache dein Ziel ausfindig, töte es anschließend, sammle die Beute ein und verschwinde so schnell wie möglich von der Karte, bevor dich ein anderer Jäger finden, töten und deine Beute an sich nehmen kann. Dabei ist ein schleichendes und taktisches Vorgehen empfehlenswerter, als ein offener Angriff, der schnell mit eurem Tod enden kann. Das Ableben wird dabei hart bestraft. Ihr verliert nicht nur eure bis dahin gesammelte Beute, sondern auch eure Ausrüstung und riskiert darüber hinaus einen Permadeath eures Jägers.

Durch zwei Boss-Gegner soll das Spielgeschehen interessanter gemacht werden, Tag- und Nachtzyklen inklusive. Die "The Spider" und "The Butcher" genannten Gegner werden euch mehr Beute nach dem Sieg bereitstellen, sollen aber auch dementsprechend gefährlicher sein. So sollen beide Gegner ihre eigenen Stärken und Schwächen haben und ihr müsst euch aus den vielen verschiedenen Waffen und Taktiken die richtige aussuchen, um Erfolg zu haben.

Da sich das Spiel in der Early-Access-Phase befindet, wird es täglich um 11 Uhr Wartungsarbeiten geben. Die Server werden also für eine kurze Zeit vom Netz genommen und nicht erreichbar sein, so das Steam-Update. Außerdem kann es während des Spiels zu Performance-Einbrüchen kommen, und an einigen Stellen wird noch am Balancing gefeilt. In Zukunft sollen weitere Features implementiert werden und zum Test zur Verfügung stehen. Die Early-Access-Phase soll circa zwölf Monate dauern, wobei die Zeit je nach Feedback der Spieler verkürzt oder verlängert werden kann. Magnus Larbrant, der Creative Director des Spiels, äußert sich dazu wie folgt:

Wir haben das Fundament gelegt, jetzt liegt es an der Community, uns während der Early-Access-Phase mit Feedback zu unterstützen, damit wir gemeinsam das Spiel verbessern können.

Um euch einen Einblick in die Kopfgeldjagd zu gewähren, wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt. Solltet ihr Interesse an Hunt - Showdown in der Early-Access-Phase haben, könnt ihr den Titel für aktuell 29,99 Euro auf Steam erwerben. Wie Crytek im FAQ erwähnte, wird der Preis nach der Testphase sehr wahrscheinlich steigen.