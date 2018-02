Final Fantasy 15: PC-Demo erscheint nächste Woche // Half-Life-Bonus

PC XOne PS4

Der Release von Final Fantasy 15 (im Test: Note 8.5) in der Windows Edition naht – bereits am 6. März dürfen PC-Spieler erstmals das Abenteuer um Prinz Noctis und seine drei Freunde Gladiolus, Prompto und Ignis erleben. Solltet ihr allerdings immer noch unsicher sein, ob euch das Rollenspiel zusagt, gibt es noch vor der Veröffentlichung Abhilfe in Form einer Demo.

Die Demo-Version soll ab dem 26. Februar auf Steam, Origin und im Windows 10 Store bereitstehen und das erste Kapitel inklusive Tutorial und aller Quests enthalten. Darüber hinaus erhalten alle Steam-Käufer bis zum 1. Mai ein exklusives Half-Life-Pack, durch das ihr Noctis dank HEV-Anzug, passender Brille und Brechstange zum Helden des Valve-Shooters verkleidet. Welche weiteren speziellen Vorbesteller-Boni euch in den drei Download-Stores erwarten, erfahrt ihr in dieser News.