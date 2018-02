Warcraft 3: Event in den USA für Ende Februar bestätigt - neuer Patch

PC MacOS

Vergangene Woche erreichte uns das Gerücht, dass Blizzard noch bis Ende des Monats eine große Ankündigung zu seinem Echtzeitstrategiespiel Warcraft 3 machen würde. Grund dafür war die Einladung zu einem Event in den Vereinigten Staaten, die das Studio an diverse bekannte eSportler verschickte. Auf Battle.net wurde die Veranstaltung inzwischen offiziell angekündigt. Diese findet demnach am 27. und 28. Februar im kalifornischen Irvine statt. Neben Sergey „HawK“ Sherbakov, Dmitry „Happy“ Kostin, Andriy „Foggy“ Koren und Manuel „Grubby“ Schenkhuizen werden unter anderem auch Park „Lyn“ Joon und Kim „ReMinD“ Sung Sik vor Ort dabei sein. Nachfolgend die Liste der Teilnehmer im Überblick:

Jannes „Neo“ Tjarks - Deutschland (Beobachter)

- Deutschland (Beobachter) Remo „remodemo“ Rimmel - Deutschland (Beobachter)

- Deutschland (Beobachter) Dmitry „Happy“ Kostin - Russland (Untote)

Andriy „Foggy“ Koren - Ukraine (Nachtelfen)

Sergey „HawK“ Sherbakov, Dmitry - Russland (Menschen)

Arild „EfFeCt“ Bramler - Schweden (Menschen)

- Schweden (Menschen) Kim „ReMinD“ Sung Sik - Südkorea (Nachtelfen)

Park „Lyn“ Joon - Südkorea (Orks)

Hyo Sub „FoCuS“ Eom - Südkorea (Orks)

- Südkorea (Orks) Jo „LawLiet“ Ju Yeon - Südkorea (Nachtelfen)

- Südkorea (Nachtelfen) Manuel „Grubby“ Schenkhuizen - Niederlande (Orks)

Fredrik „MaDFroG“ Johansson - Schweden (Untote)

- Schweden (Untote) Zdravko „Insomnia“ Georgiev - Bulgarien (Menschen)

- Bulgarien (Menschen) Christopher „Tak3r“ Heil - Deutschland (Orks)

Gleichzeitig gab Blizzard bekannt, dass ein neues Update auf dem PTR aufgespielt wurde, das das Balancing diverser Helden überarbeitet, sowie dem Spiel 24 Spieler-Lobbies und Widescreen-Unterstützung hinzufügt. Ob Blizzard das Event tatsächlich aufgrund einer Ankündigung veranstaltet, bleibt abzuwarten. Die Ankündigung soll angeblich im Anschluss an das eSport-Ereignis erfolgen. Sollte sich das bewahrheiten, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.