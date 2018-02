The Last of Us: Kinofilm doch keine direkte Adaption

PS3

Als Naughty Dog im März 2014 eine Verfilmung von The Last of Us (Testnote: 9.0) ankündigte, wollte das Studio noch die Handlung des Spiels adoptieren. Das ist offenbar nicht mehr der Fall. Wie der Studio-Director Neil Druckmann im Rahmen der DICE Summit 2018 verriet, hat sich seine Meinung zu dem Thema seit der Planung des Uncharted-Films komplett geändert.

Demnach sei er vom Ansatz, den der Regisseur Shawn Levy bei dem Uncharted-Film verfolgt, sehr angetan. Die Geschichte des Films wird bekannterweise nicht die Handlung des Spiels nacherzählen, sondern stattdessen sich auf die jungen Jahre von Nathan Drake fokussieren, der von Tom Holland (Spider-Man - Homecoming) dargestellt wird. Laut Druckmann sei dies letzten Endes die bessere Lösung: „Wir hatten einige Gespräche mit Shawn Levy und er ist wirklich leidenschaftlich über das Projekt. Ich denke er versteht den Stoff und was wir erreichen wollen“.

Inzwischen möchte der Entwickler lieber neue Ideen, als eine direkte Adaption auf der großen Leinwand sehen, da dies die Lücken füllen würde und auch viel Interessanter als eine reine Nacherzählung wäre. Ähnlich ginge es ihm auch mit dem Drehbuch zu The Last of Us, an dem er derzeit arbeite. Nachdem er etwas Abstand zu dem Projekt hatte, habe er realisiert, dass er nicht mehr die Geschichte des Spiels nacherzählen möchte, so Druckmann. Man kann also gespannt sein, was uns mit der Verfilmung erwartet. Details dazu gibt es bisher noch nicht.