Kingdom Come - Deliverance: Bislang über eine Million verkaufte Exemplare

PC XOne PS4 Linux MacOS

Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Come - Deliverance ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Dass Kingdom Come - Deliverance (im umfangreichen Test) auch nach mehreren (Groß-)Patches nach wie vor über kleinere und größere Probleme verfügt, dürfte den meisten Käufern inzwischen bekannt sein, wurden bestimmte Bugs oder zumindest fragwürdige Situationen doch nicht selten selbst erlebt. Trotz dieser Umstände ist jedoch auch immer wieder zu lesen, dass das ambitionierte Open-World-Rollenspiel gelungen ist und nicht zuletzt durch das historische Setting und die Spielwelt viel Spaß bereitet.

Wie sich diese Mischung aus vorhandenen Fehlern und gleichzeitiger Spielfreude in den Verkaufszahlen widerspiegelt, gab jüngst der US-Community-Manager von Warhorse Studios via Twitter preis: Demnach wurden vom Titel des in Prag ansässigen Entwicklers seit seiner Veröffentlichung am 13. Februar mehr als eine Million Exemplare verkauft, was für das unabhängige Studio einen großen Erfolg darstellen dürfte. Zudem steht Kingdom Come - Deliverance zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen in den Top-Ten der am häufigsten gespielten Steam-Titel, was ebenfalls ein weiterer Indiz dafür sein dürfte, dass die Entwickler einiges richtig gemacht haben beziehungsweise zumindest das Interesse der Spieler wecken konnten.

Abschließend sei auf unsere aktuelle Crowdfunding-Aktion hingewiesen, mit der ihr den GamersGlobal-Chefredakteur ins mittelalterliche Böhmen versetzen könnt. Momentan sind nahezu 16 Folgen des Let's Plays zu Kingdom Come - Deliverance finanziert.