Kurztest: Pac-Man Championship Edition 2 Plus - Portierung mit Plus

Switch

Neue Mechaniken im alten Gewand

Böse Geister und im Hintergrund lautert der Boss. Das könnte knapp werden.

Gemeinsam im Plus-Modus

Zu zweit gehen wir dem Geisterzug an den Kragen.

Fazit

Labyrinth-Arcade-Spiel

Einzelspieler, Zwei-Spieler-Koop

Für Einsteiger bis Profis geeignet

Preis am 22.2.2018: 19,99 Euro

In einem Satz: Spaßiger Pac-Man-Ableger, auch für Mehrspieler.

Unsere Rubrik "Kurztest" orientiert sich an unserer beliebten "Check"-Kategorie und verzichtet wie diese auf eine Note, stammt aber von der Redaktion oder einem bezahlten Autor.Bereits 2016 erschien die, die mit dernun auf die Nintendo Switch portiert wurde. Als Besonderheit bietet sie einen exklusiven 2-Spieler-Koop-Modus. Wir haben die Umsetzung ein paar Stunden lang angetestet.Die 2016 erschienene Championship Edition 2 ist in vollem Umfang enthalten und bietet euch zwei Spielmodi mit im Vergleich zum Original leicht verändertem Spielablauf. So bedeutet ein Zusammenstoß mit einem Geist nicht zwangsläufig das Aus. Bei einem Crash rollt sich euer gelber Held nicht direkt auf, sondern stößt den untoten Gegner nur ein Stück zurück. Nach drei Berührungen allerdings wird dieser wütend und das ist der Moment, in dem ihr fliehen solltet. Jedoch sind Zusammenstöße nicht immer zu vermeiden, was in erster Linie den „schlafenden Schergen“ geschuldet ist. Bei diesen handelt es sich um kleine Geister, die sich einem Geisterführer anschließen – wodurch ein immer länger werdender „Geisterzug“ entsteht.Die Früchte, die Pac-Man scheinbar dringend nötig hat, um seinen Medikamentenmissbrauch auszugleichen, erscheinen nun, nachdem ihr eine gewisse Anzahl an Pillen verschluckt habt. Ebenso verhält es sich mit den Kraftpillen, nach deren Einnahme ihr Gespenster ohne weiteres verspeisen könnt. Auch sind diese zwingend nötig, um die vereinzelt auftretenden Bosse zu besiegen. Dabei handelt es sich um übergroße Gespenster, die im Hintergrund eines Labyrinths lauern. Um diese zu erlegen, müsst ihr euch durch mehrere Levels futtern, indem ihr die benötigte Anzahl an Pillen sammelt, um ein Stück Obst herauf zu beschwören, das euch auf die nächste Stage verfrachtet. Im letzten Abschnitt erhaltet ihr schließlich eine Kraftpille, mit der Pac-Man den Geisterboss in seine Einzelteile sprengt.Weiter könnt ihr in brenzligen Situationen nun euren Charakter anhalten oder aber per Bombensprung zum Levelanfang zurückgehen. Letztere Option fanden wir besonders hilfreich, wenn zwar alle Pillen verdrückt waren, wir aber noch ein gutes Stück vom Abschlussobst entfernt waren, und uns die Zeit davonlief. Ein beherzter Satz und schon konnten wir uns die Kirsche einverleiben und den Level abschließen.Es gibt also einige Eigenheiten, die es zu beachten gilt. Wir würden euch deshalb zunächst den Tutorial-Modus empfehlen, ganz besonders für Pac-Man-Einsteiger. Nach erfolgreichem Abschluss könnt ihr euch an einem der oben genannten Modi versuchen. Während es im Punkteangriff darum geht, innerhalb einer vorgegebenen Zeit möglichst viele Punkte zu sammeln, müsst ihr im Abenteuer eine bestimmte Anzahl an Früchten verdrücken. Hier habt ihr zudem die Wahl aus drei Schwierigkeitsgraden, wobei wir bereits die kleinste Stufe stellenweise als ziemlich happig empfinden.Der neue kooperative Zwei-Spieler-Modus orientiert sich am klassischen Pac-Man. Berührungen mit Geistern schmerzen euren Helden gar sehr, zudem müssen alle Pillen in einem Labyrinth verdrückt werden, bevor das heiß ersehnte Obst auftaucht. Allerdings hat die Plus-Variante einen entscheidenden Kniff. Sind alle Bonbons in einem Level gegessen, müssen die beiden Spieler noch zusammenfinden. Erst wenn sie sich berühren, gilt der Abschnitt als geschafft und die Frucht wird generiert.Ebenso verhält es sich mit den Kraftpillen, und auch um die Geister zu verspeisen müsst ihr mit eurem (wahlweise von der KI gesteuerten) Mitspieler zusammenarbeiten. Habt ihr das Power-up verdrückt, muss ein Spieler den Geist rammen, woraufhin er ihn vor sich hintreibt. Um ihm endgültig den garaus zu machen, müssen nun beide Pac-Männer das Gespenst zwischen sich in die Zange nehmen. Bei Geisterzügen ist es so, dass einer von euch den vorderen Teil aufhält, während eurer Kollege am hinteren Ende anfängt knabbert. Sobald ihr beide an der gespenstischen Polonaise zugange seid, könnt ihr diese gemeinsam von beiden Seiten verschlingen.Auch im Plus-Modus gibt es Bosskämpfe. Diese laufen jedoch nun in Sidescrolling-Manier ab, das Ziel ist aber gleichbleibend: alle Pillen futtern. Habt ihr dies geschafft, erscheint die Kraftpille und ihr könnt den im Level schwebenden Gegner anspringen und ihm so Schaden zufügen. Interessant ist bei dieser Spielvariante, dass ihr durch Sprünge die Schwerkraft für euch selbst ändert und an der gegenüberliegenden Wand landet.Pac-Man Championship Edition 2 Plus ist wie gemacht für die Nintendo Switch. Zugegeben, für eine Exklusivumsetzung klingt das eher selbstredend, aber die Abenteuer des kleinen gelben Klopses funktionieren besonders im Handheldmodus sehr gut. Die quietschbunte Grafik kann aber besonders in Kombination mit dem wummernden Electro-Soundtrack schnell für Reizüberflutung sorgen.Das Spielprinzip ist zeitlos wie eh und je. Hattet ihr bisher keine Lust auf Pac-Mans Pilleneskapaden, so werden sie euch auch in dieser Variante kalt lassen. Für alle Fans oder Interessenten ist die Switch-Fassung aber einen näheren Blick wert, auch wenn bahnbrechende Neuerungen fehlen. Für eine kleine Runde zwischendurch ist die Plus-Variante aber durchaus gut geeignet, durch den Koop-Modus und die damit verbundenen Absprachen wird der Titel sogar für einen Mehrspieler-Haushalt interessant.