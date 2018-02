EGX 2018: Spielemesse für Erwachsene im September in Berlin

Die britische Spielemesse EGX wird in diesem Jahr erstmals auch in Berlin stattfinden. Gut einen Monat nach der Gamescom, vom 28. bis zum 30. September in der Station Berlin veranstaltet. Interessant im Vergleich zu anderen Messen ist, dass der Zutritt erst ab 18 Jahren gestattet wird. Damit entfallen die üblichen Kontrollen anhand von Altersbändchen.

Gezeigt werden sollen Spiele aus allen Bereichen, von kleinen Indie-Perlen bis hin zu großen AAA-Blockbustern wollen die Veranstalter des britischen Medienhauses Gamer Network den Besuchern alles bieten. Zudem stehen Gespräche mit Entwicklern und Influencern sowie Cosplay-, eSport- und Retro-Events auf dem Plan.