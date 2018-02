Path of Exile: Release-Termin für das Bestiarium-Update bekannt

PC XOne

Grinding Gear Games hat den Veröffentlichungstermin für das geplante „Bestiarium-Update“ (Version 3.2.0) für Path of Exile bekanntgegeben. Der Patch wird demnach ab dem 2. März 2018 zum Download bereitstehen. Fans des Online-Action-Rollenspiels können sich mit dem Release der kommenden Aktualisierung auf zahlreiche neue Inhalte und Features freuen. So bringt das Update, wie der Name bereits verrät, die Möglichkeit, verschiedene Kreaturen einzufangen und diese zu opfern, um neue, mächtige Gegenstände zu erhalten. In der „Bestiary Herausforderungsliga“ bringt euch der Jäger und Sammler Einhar Frey alle nötigen Tricks dafür bei. „Einhars Lebenswerk ist das Bestiarium - ein umfangreiches Buch, das die Existenz der wilden Tierwelt in Wraeclast klassifiziert und beschreibt. Mit jeder eingefangenen Bestie wird euer Fortschritt im Bestiarium festgehalten“, heißt es seitens der Entwickler.

Im Spiel werden eingefangene Kreaturen in einer Menagerie gehalten, bis ihr diese auf dem Blutaltar opfert, um spezielle Rezepte zu erhalten, mit deren Hilfe sich mächtige Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände erschaffen und anpassen lassen. Die stärksten Rezepte werden sich euch dabei nur durch Opferung der seltensten und gefährlichsten Bestien offenbaren. Eure Bestiarium-Werkbank kann zudem ein Portal in die Geisterwelt öffnen, in der ihr euch einer der vier Geisterbestien stellen könnt. Diese Kämpfe sollen besonders anspruchsvoll sein, euch dafür aber auch mit wertvollen einzigartigen Gegenständen und neuen Rezepten belohnen. Der anspruchsvollste Inhalt des Updates erwartet euch allerdings im Zentrum des Atlas der Welten, wo ihr auf den Uber-Ältesten und den korrumpierten Schöpfer treffen werdet.

Mit dem Patch wurden auch alle 19 Aszendenz-Klassen von Grund auf überarbeitet und einige der Klassen auch um neue Mechaniken ergänzt, die neue Builds ermöglichen sollen. Es kommen zudem drei neue Gemmen ins Spiel. Dabei handelt es sich um die beiden Fertigkeitengemmen „Spektralschildwurf“ und „Tektonischer Schlag“ sowie die neue Unterstützungsgemme „Phantasma bei Tötung beschwören“. Überdies bringt das Update noch 30 neue einzigartige Schicksalsgegenstände mit sich, die ihr durch das Erfüllen von Prophezeiungen der Wahrsagerin Navali freischalten könnt. „Diese Gegenstände sind weiterentwickelte Versionen ihres ursprünglichen Gegenstücks, bieten neue Modifikatoren und eröffnen damit viele neue Build-Möglichkeiten“, so die Entwickler. Das Update wird außerdem eine neue Quest in Akt 10 sowie 29 neue einzigartige Gegenstände und zehn neue Weissagungskarten enthalten.

Interessierte können die beiden neuen Unterstützerpakete „Harpyie“ und „Mantikor“ erwerben, die jeweils eine Aufwertungsoption sowie exklusive Rüstungssets, Waffeneffekte, Begleiter, Portaitnamen und Forentitel bieten. Mehr Details gibt es unter dem Quellenlink.