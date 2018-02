Sonic the Hedgehog: Kinofilm mit dem blauen Igel erscheint im November

PC Switch XOne PS4

Laut Hollywoodreporter wird der Sonic the Hedgehog-Film diesen November in die Lichtspielhäuser kommen. Konkret gibt die Seite den 15. November als offizielles Startdatum für den Streifen an. In der Entstehung ist der Film aktuell bei Paramount, scheinbar wird auf eine Mischung aus Realszenen und CGI gesetzt, um ein möglichst authentisches Sonic-Ergebnis zu erzielen.

Als Regisseur wird Jeff Fowler fungieren, für ihn handelt es sich bei Sonic um sein Debüt auf dem Regie-Stuhl eines Kinofilms. Als Produzent wird Neal H. Moritz (22 Jump Street, Triple X) eingesetzt, unterstützt wird dieser von Toby Ascher (Sleeping Dogs) als ausführendem Produzent, sowie von Dmitri Johnson und Dan Jevons als Koproduzenten. Letztere beide sind bereits in anderen Videospielumsetzungen involviert, so sind sie beispielsweise bei den Verfilmungen zu We Happy Few, Sleeping Dogs oder den geplanten TV-Serien zu Little Nightmares und Life is Strange als Produzenten tätig.