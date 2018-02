Xbox One: Major Nelson verspricht bald neue Features für die Konsole

XOne

Xbox One ab 263,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Redmonder Hersteller Microsoft plant, in naher Zukunft neue Features für die Xbox One vorzustellen. Dies gab der Xbox-Live-Programming-Director Larry Hryb, alias „Major Nelson“, kürzlich über Twitter bekannt. In dem Tweet heißt es: „Ich kann es kaum erwarten, euch über die coolen neuen Features zu erzählen, die für die Xbox One kommen werden. Ich hatte erst kürzlich die Möglichkeit, diese auszuprobieren. Aber alles zu seiner Zeit ...“

Um was es sich genau handeln könnte, geht aus dem Tweet nicht hervor. Möglicherweise meint Hryb damit den 1440p-Display-Support für die Xbox One S und Xbox One X (derzeit wird die Auflösung bei den Nutzern von 1440p-Monitoren noch automatisch runter auf 1080p skaliert). Wie Kevin Gammill, der Program Manager bei Microsofts Xbox Platform Partner Group, vergangene Woche angab, soll die Unterstützung schon bald für die Teilnehmer des Xbox-Insider-Programms bereitstehen. Vielleicht reicht Microsoft aber auch mit einem der nächsten Updates den lang versprochenen Support für die Maus- und Tastatursteuerung nach.