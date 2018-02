PC PS4 PSVita

Wer Anfang der 90er Jahre hauptsächlich auf Nintendo-Konsolen unterwegs war und keine Abneigung gegenüber japanischen Spielen hatte, dem wird die Seiken Densetsu-Reihe sicherlich ein Begriff sein, auch wenn ihr dritter Ableger nur in Japan erhältlich war. Der erste und der zweite Teil schafften es unter den Namen Mystic Quest für den Game Boy und Secret of Mana für das SNES auch nach Europa. Insbesondere Secret of Mana erlangte unter vielen Spielern einen gewissen Kultstatus. Vor wenigen Wochen kehrte das Action-Adventure dann in seiner Urfassung auf dem Mini-SNES zurück – nun steht darüber hinaus ein Remake von Secret of Mana zur Verfügung.



In der neuesten Stunde der Kritiker schauen sich Jörg Langer und Harald Fränkel eben jenes Remake an. Da sie beide das Original nie selbst gespielt haben, könnten die Voraussetzungen für eine SdK nicht besser sein: Nostalgisch verklärte Gefühle können bei den zwei Kritikern jedenfalls keine aufkommen. 60 Minuten spielen sie völlig unabhängig voneinander – danach schreiten sie zum Fazit und beantworten die in diesem Format alles entscheidende Frage: Würden sie Secret of Mana nach der ersten Stunde freiwillig in ihrer privaten Freizeit weiterspielen?



Diese Stunde der Kritiker steht sowohl Premium-Usern als auch allen Spendern unserer Weihnachtsaktion 2017 zur Verfügung. Alle Infos und Leistungen zu unserem Premium-Angebot, zu denen auch die 1. Stunde uncut mit Jörg gehört, findet ihr gesammelt auf der Premium-Übersichtsseite. Darüber hinaus habt ihr mit dem Einzelkauf sowie dem Einsatz der GamersGlobal-Premium-Points zwei weitere Möglichkeiten, die Stunde der Kritiker anzusehen.



