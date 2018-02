Sledgehammer Games: Zwei Mitgründer verlassen das Studio

PC XOne PS4

Bildquelle: Twitter (@GlenSchofield)

Michael Condrey und Glen Schofield, die beiden Mitgründer von Sledgehammer Games und Directors hinter Call of Duty - WW2 (Testnote: 8.5), verlassen das Unternehmen. Dies hat Activision kürzlich gegenüber Kotaku bestätigt. Die Leitung des im kalifornischen San Mateo ansässigen Studios wird ab sofort ein anderes Gründungsmitglied, Aaron Halon, übernehmen.

Condrey und Schofield werden in Zukunft nicht näher spezifizierte Führungspositionen beim Publisher selbst übernehmen. Laut Condrey wird sich seine zukünftige Tätigkeit um die „Erkundung neuer Spielideen“ für den Spielehersteller drehen. In ihren offiziellen Statements bedanken sich die beiden Entwickler bei Activision für die gebotene neue Gelegenheit und versichern den Fans, dass Sledgehammer Games bei Halon in guten Händen sein wird.