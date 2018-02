Papers, Please: Kurzfilm zum Indiehit erscheint am 24. Februar

PC PSVita iOS Linux MacOS

Der Kurzfilm Papers, Please - The Short Film, der letztes Jahr angekündigt wurde, hat einen Release-Termin: Wie die russischen Filmemacher Liliya Tkach und Nikita Ordynskiy in einem Facebook-Eintrag mitteilten, soll der Film ab dem 24. Februar auf Youtube und einige Tage danach auch auf Steam zu sehen sein.

Der Kurzfilm basiert auf dem Indie-"Jobsimulator" Papers, Please (zum User-Test). Der Titel, den der Entwickler Lucas Pope im Alleingang geschaffen hat, ist in kürzester Zeit äußerst erfolgreich geworden und konnte zahlreiche Auszeichnungen wie den BAFTA Games Award für Strategie und Simulation für sich beanspruchen. Der Titel ist bereits seit 2013 auf PC (sowie MacOS und Linux) erhältlich und erschien seitdem auch für iOS und seit kurzem auch für die Playstation Vita.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Einwanderungs-Inspektors im fiktiven kommunistischen Staat Artstozka in den 1980er Jahren. Eure Aufgabe ist es, die Dokumente der Ein- und Ausreisenden an der Grenze zu bearbeiten und den täglich wechselnden Vorgaben entsprechend zu überprüfen und abzustempeln. Im Verlauf des Spiels werden die Vorgaben immer kniffliger und die Zeit knapper bemessen. So müsst ihr nicht nur Spione ausfindig machen, sondern auch potenzielle Schmuggler aufhalten. Darüber hinaus müsst ihr euch um die Verpflegung eurer Familie kümmern und euer Einkommen dementsprechend im Auge behalten.

Der Kurzfilm soll eine Länge von circa zehn Minuten haben und wird, wie das Spiel selbst, den Alltag eines Ostblockstaat-Grenzinspektors thematisieren. Gesprochen wird in russischer Sprache, doch stehen unter anderem deutsche Untertitel zur Verfügung. Dargestellt wird der Inspektor von dem hierzulande eher unbekannten Schauspieler Igor Savochkin. Ihr könnt euch den finalen Trailer zum Kurzfilm unter diesen Zeilen anschauen.