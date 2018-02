Humble Classics Return Bundle mit Shadowrun, Wasteland 2 und Torment

Torment - Tides of Numenera ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Humble hat diese Woche das Classics-Return-Bundle in seinem Store gestartet. Unter dem Motto "Belebe deine Spielebibliothek mit dem Geist vergangener Klassiker!" umfasst das Angebot klassische Spielegenres wie RPGs, Adventures und Rundenstrategiespiele. So erhaltet ihr beispielsweise die drei Shadowrun-Titel von Harebrained Schemes, Wasteland 2 und Torment - Tides of Numenera von Brian Fargos Studio InXile oder das Fantasy-Rundenstrategiespiel Age of Wonders 3 von den Triumph Studios.

Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt, und könnt den Betrag zwischen Humble Tip und der gemeinnützigen Organisation American Cancer Society aufteilen. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,81 Euro)

Baphomets Fluch 5 - Der Sündenfall

Shadowrun Returns

Tesla Effect - A Tex Murphy Adventure

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut

Zehn Prozent Rabatt auf Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 7,27 US-Dollar (5,86 Euro)

Shadowrun - Hong Kong

Wasteland 2 - Director's Cut

Age of Wonders 3

Xenonauts

Ab einem Betrag von 15 US-Dollar (12,09 Euro)