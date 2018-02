Elite - Dangerous: Releasetermin von Beyond Chapter One bekannt

PC XOne PS4 MacOS

Der Entwickler Frontier Developments hat kürzlich das Releasedatum von Version 3.0 seines Titels Elite - Dangerous bekannt gegeben. Am 27.2.2018 wird das Beyond Chapter One genannte Update für PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter der News anschauen.

Die finalen Patchnotes sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Gegenüber der vor wenigen Wochen durchgeführten Open Beta (News auf GamersGlobal), werden sich die Inhalte des Patches nicht großartig verändert haben. Somit wird es ein neues, mittelgroßes und für den Kampf konzipiertes Schiff, genannt Chieftain, geben.

Auch die neuen Oberflächentexturen für landbare Planeten und die Verbesserungen bei den Ingenieuren werden den Weg in die finale Version finden. Bei Letzterem wird der Glücksfaktor, der bisher für Verbesserungen benötigt wurde, deutlich reduziert. Allerdings wurden im Gegenzug die Materialkosten erhöht, wodurch ihr auch nicht einfach so, ohne Aufwand, das Schiff verbessern könnt.

Bei den Neuerungen von Handel und Bergbau wurden gegenüber der Open Beta nur sehr kleine Anpassungen durchgeführt. Eine etwas größere Änderung gegenüber der Beta wurde bei den sammelbaren Materialen und Daten durchgeführt. Jetzt könnt ihr, abhängig von der Seltenheit, unterschiedlich viele Materialien und Daten pro Stück mit euch führen. Das Limit reicht von 150 pro Stück für sehr seltene, bis zu 450 pro Stück für sehr häufige Ressourcen.