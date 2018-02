Xbox Live: Games with Gold im März bekannt

XOne

Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb hat auf seinem Blog die Games with Gold für den kommenden Monat März bekanntgegeben. Demnach können sich die Abonnenten auf den Shooter Superhot und den Fun-Racer Trials of the Blood Dragon für die Xbox One, sowie das Action-Adventure Brave - The Video Game und das Puzzle-Adventure Quantum Conundrum (Testnote: 7.0) für die Xbox 360 freuen. Hier die Termine im Überblick:

Xbox One:

Trials of the Blood Dragon: Vom 1. bis 31. März 2018

Superhot: Vom 16. März bis 15. April 2018

Xbox 360:

Brave - The Video Game: Vom 1. bis 15. März 2018

Quantum Conundrum: Vom 16. bis 31. März 2018

Sowohl Brave - The Video Game als auch Quantum Conundrum sind Teil des Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsprogramms und können auch auf der Xbox One gespielt werden. Einen Trailer zu den Games with Gold im März könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.