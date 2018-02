Mega Man Legacy Collection 1 & 2 für Nintendo Switch angekündigt

PC Switch XOne PS4 3DS

Zum 30-jährigen Jubiläum wird die Mega-Man-Reihe ab dem 22. Mai auf der Hybrid-Konsole Nintendo Switch im Handel erhältlich sein. Das bestätigte der japanische Entwickler Capcom kürzlich mit einem neuen Trailer. Konkret handelt es sich dabei um die bereits für andere Plattformen erhältliche Mega Man Legacy Collection 1 & 2. Diese werden in einem Paket zusammengefasst und warten mit neuen Features auf. Wie viel der Titel kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Die Mega Man Legacy Collection für die Nintendo Switch enthält die ersten 10 Teile der kultigen Spielserie. Als zusätzliches Feature wird es eine Rückspulfunktion geben. Diese ermöglicht es euch beispielsweise einen fatalen Sprung, der in euer Ableben führt, nochmals zu korrigieren. Außerdem wird es einen Challenge-Mode geben. Bei diesem ist eure Schnelligkeit gefragt, denn ihr müsst so schnell wie möglich herausfordernde Level-Remixe durchspielen. In einem Online-Leaderboard könnt ihr eure Leistung mit anderen Spielern vergleichen.

Auch der Museums-Modus mit zahlreichen Illustrationen und Konzeptgrafiken, der bereits in den vorherigen Legacy Collections enthalten war, kehrt wieder ins Spiel zurück, sowie die Gegner-Datenbank und der Musik-Player mit über 100 Songs aus der Serie.

Die Mega Man Legacy Collection soll als Modul erscheinen, während die Legacy Collection 2 als Download-Code in der Retail-Fassung beiliegen wird. Es wurde darüber hinaus auch eine neue Mega Man amiibo-Figur angekündigt. Durch die Figur sollen weitere Herausforderungen freigeschaltet werden. Den Launch-Trailer zur Switch Version findet ihr direkt unter dieser News.

Zudem soll Ende des Jahres Mega Man 11 für den PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Im Sommer sollen weitere Details über den neuen Ableger bekanntgegeben werden.