Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach etwa 80 Stunden Spielzeit haben wir am Samstag unseren Megatest zu Kingdom Come - Deliverance veröffentlicht. Unter dem Artikel kam es aufgrund des Zustands des Spiels und der von uns vergebenen Note zu Diskussionen, die Jörg und Christoph nun im Montagmorgen-Podcast für das Thema der Woche aufgreifen. Sie schildern aber nicht nur ihre Eindrücke, sondern lassen per Telefon-Liveschaltung auch den Tester Benjamin Braun ausführlich zu Wort kommen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:53 Thema letzte, diese und vielleicht auch nächste Woche: Kingdom Come - Deliverance

01:47 Christoph findet Shadow of the Colossus (im Test: Note 8.5) weiterhin toll, aber...

(im Test: Note 8.5) weiterhin toll, aber... 03:52 Jörg betreibt Recherche und spielt Strategic Command - WW2 (im Test-Update)

(im Test-Update) 06:51 Auf dem iPad verbrachte er Zeit mit War of the Zombie

08:47 Die GG-Woche in der Vorschau: Owlboy im ersten Premium-Wunschartikel, Jörgs Spielemonat, Secret of Mana in der Stunde der Kritiker und in Jörgs Uncut-Stunde, Pac-Man Championship Edition 2 im Kurztest sowie Past Cure (im Angespielt-Bericht) im zweiten Premium-Wunschartikel

im ersten Premium-Wunschartikel, Jörgs Spielemonat, in der Stunde der Kritiker und in Jörgs Uncut-Stunde, im Kurztest sowie (im Angespielt-Bericht) im zweiten Premium-Wunschartikel 12:16 Das Thema der Woche: Kingdom Come - Deliverance . Christophs Vernunft musste eine Niederlage einstecken und den privaten Kauf billigen. Nachdem er ein wenig von seinen Erfahrungen mit der Xbox-Fassung berichtet, kommen wir auf unseren Test zu sprechen. Wir erklären, warum wir die von uns vergebene Note für die richtige halten, welche Rolle die aktuelle Version 1.03 spielt, und warum wir keine spätere Aufwertung sehen. Dafür schalten wir per Telefon den Tester Benjamin Braun hinzu.

. Christophs Vernunft musste eine Niederlage einstecken und den privaten Kauf billigen. Nachdem er ein wenig von seinen Erfahrungen mit der Xbox-Fassung berichtet, kommen wir auf unseren Test zu sprechen. Wir erklären, warum wir die von uns vergebene Note für die richtige halten, welche Rolle die aktuelle Version 1.03 spielt, und warum wir keine spätere Aufwertung sehen. Dafür schalten wir per Telefon den Tester hinzu. 29:04 Das Gespräch über Kingdom Come - Deliverance bringt Jörg auf eine Idee

29:56 jguillemont spricht Jörg auf sein Lieblingsthema Civilization -KI an

spricht Jörg auf sein Lieblingsthema -KI an 32:44 Claus mit einem Vorschlag zur Transparenz bezüglich Testmuster-Vorlauf

mit einem Vorschlag zur Transparenz bezüglich Testmuster-Vorlauf 34:29 rastaxx spricht sich dafür aus, Testprozesse auf Twitch zu streamen

spricht sich dafür aus, Testprozesse auf Twitch zu streamen 39:01 Sok4R erkundigt sich nach einem Nachtest zu Spellforce 3 (im Test)

erkundigt sich nach einem Nachtest zu (im Test) 39:44 endymi0n hätte gerne einen Nachtest zu Stellaris (im Test)

hätte gerne einen Nachtest zu (im Test) 40:15 COFzDeep mit einem Vorschlag für unsere YouTube-Videotitelzeilen

mit einem Vorschlag für unsere YouTube-Videotitelzeilen 43:03 Crizzo möchte wissen, wie hoch unser Pile of Shame ist

möchte wissen, wie hoch unser Pile of Shame ist 46:02 Bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!