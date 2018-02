Kingdom Come Deliverance: Schickt Jörg nach Böhmen! (Crowdfunding)

PC XOne PS4 Linux MacOS

Jörg ist Henry, und Henry hat man sein Stativ weggenommen. Also das Stativ seines Vaters. Äh, Schwert. Wie auch immer: Wird Jörg es im Auftrag der GG-Edelleute wiedererlangen?

Mit 1.200 Euro brutto werden 10 Folgen Letsplay finanziert, weitere Folgen für 100 Euro/Folge.

Jörg will Kingdom Come Deliverance (zum Test) unbedingt privat spielen, allerdings erst in einigen Wochen oder gar Monaten, wenn es komplett rund läuft. Denn private Spielzeit ist bei ihm knapp bemessen und entsprechend kostbar. Aber Jörg muss auch an GamersGlobal denken und ist vom User Hyperbolic auf die eigentlich naheliegende Idee gebracht worden: Wieso nicht in Bälde (ab 26.2.) ein Letsplay zu dem Titel anbieten, sollten sich genügend Spender finden?

Stichtag 26.2.2017

Ihr könnt diese Frage mit eurem Geldbeutel beantworten: Kommen bis Montag, 26.2.2018, um 12:00 Uhr 1.200 Euro (brutto) zusammen, erstellen Jörg und Crew zehn je mindestens halbstündige Folgen zu Kingdom Come Deliverance – die erste würde dann bereits abends erscheinen. Kommt sogar mehr Geld zusammen, gibt es entsprechend weitere Folgen (pro 100 Euro eine weitere Folge, den Anfangsaufwand haben wir ja dann nicht mehr). Pro Woche erscheinen drei Folgen, in der ersten Woche vermutlich vier. Nachträgliches Spenden ist möglich, um sofort Zugang zu den Folgen zu erhalten. Denn die werden Spendern 48 Stunden lang exklusiv zur Verfügung gestellt.

2 Spenden-Deadlines

Wir werden uns jedoch nicht von 5er-Staffel zu 5er-Staffel hangeln wie zuletzt bei The Surge (zum Letsplay). Vielmehr würde es nach zwei Dritteln der im ersten Anlauf finanzierten Folgen einen zweiten Stichtag geben, bis zu dem abermals oder erstmals gespendet werden kann, verbunden mit einer einmaligen "Wie soll es weitergehen"-Umfrage unter allen Spendern. Dieser zweite Stichtag entscheidet dann über die Gesamtlaufzeit des Letsplays, und wie Jörg in den restlichen Folgen agiert (Hauptquest folgen, bestimmte Nebenquests abschließen, Open-World-Tätigkeiten nachgehen, solche Dinge).

Geld-zurück-Garantie

Sollten die 1.200 Euro bis 26.2. 12:00 Uhr nicht zustandekommen, wird den Spendern das Geld umgehend zurückerstattet. Wegen des höheren Zeitaufwands kann es bei Überweisungen ein paar Tage dauern, PayPal-Spender hingegen sollten bereits am Montagabend von PayPal über die Rückbuchung informiert werden.

Welche Version? Was passiert bei Bugs?

Crowdfunding-Veteranen kennen Jörgs beinahe unendliche Geduld mit Bugs und solchen, die er dafür hält. Aber er stellt sich bei KCD von vornherein auf Fehler ein und wird sicher nicht bei jedem Clipping-Problem zu längeren Schimpftiraden ansetzen. Nur bei jedem zweiten! Oder wenn er Kämpfe verliert, das sind dann natürlich glasklare Bugs! Oder Designfehler! Sollte es je zu einem schweren Aussetzer kommen (Plotstopper, Spielstand futsch), wird Jörg mit den Zusehern zusammen auch mal einen Part wiederholen, falls nötig.

Gespielt und aufgezeichnet wird die PC-Fassung, mit höchstmöglichen flüssigen Einstellungen. Jörg wird mit der Maus beginnen, vielleicht aber später aufs Gamepad wechseln.