Xbox One: Keine Sperrung für inoffiziellen Maus- und Tastatur-Support

XOne

Xbox One ab 255,00 € bei Amazon.de kaufen.

Während die offizielle Maus- und Tastatur-Unterstützung für die Xbox One nach wie vor auf sich warten lässt, gibt es längst andere Möglichkeiten, diese in Spielen zu nutzen. Eine davon ist beispielsweise die Verwendung eines passenden Adapters. Dass dadurch auch unfaire Vorteile in Spielen (beispielsweise bei Shooter-Titeln) entstehen können, dessen ist sich Microsoft offenbar bewusst. Sperren möchte man diese Möglichkeit allerdings trotzdem nicht.

Via Twitter auf das Thema angesprochen, sagte der Xbox-Corporate-Vice-President Mike Ybarra: „Wir könnten es natürlich sperren, allerdings gibt es auch Argumente, die für diese Geräte sprechen (Zugänglichkeit zum Beispiel). Unser allgemeiner Ansatz besteht darin, die Entwickler dazu zu ermutigen, ihre Spiele selbst nach ihrem Wunsch zu managen“, so der Macher.

Wann Microsoft die offizielle Unterstützung für die Maus- und Tastatursteuerung nachreichen wird, ist nicht bekannt. Zuletzt versprach Ybarra im September vergangenen Jahres, dass diese „schon bald“ verfügbar sein wird. Eine Ankündigung lässt aber nach wie vor auf sich warten.