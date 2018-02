Galaxy on Fire 3: Erscheint am 22. März 2018 für Nintendo Switch

Switch iOS Android

Wie Deep Silver verkündet, wird das ursprünglich für iOS und Android veröffentlichte SciFi-Spiel Galaxy on Fire 3 - Manticore auch für die Nintendo Switch erscheinen. Die von dem Hamburger Studio Deep Silver Fishlabs entwickelte Simulation erscheint am 22. März 2018. Die Switch-Umsetzung bietet uns vollständige Unterstützung der Joy-Cons sowie des Switch-Pro-Controllers mit HD-Rumble-Effekt.



Vor der Konsolenveröffentlichung wurden bereits vier Games für mobile Geräte, Mac und PC entwickelt, die laut Herstellerangaben weltweit über 25 Millionen Mal heruntergeladen und von den Fans über alle Plattformen hinweg mit über 400.000 5-Sterne-Bewertungen bedacht wurden. Galaxy on Fire 3 - Manticore spielt im Neox-Sector einer weit entfernten Galaxie, wo ihr als Pilot auf einem Transporter für Söldner, der Manticore, angeheuert wurdet. Die Crew der Manticore ermittelt in einer Verschwörung namens „Die Erschütterung“, die für das ungeheure Leid im Sektor verantwortlich gemacht wird. Um das Schicksal der Galaxie in der Balance zu halten und die Schuldigen zu Strecke zu bringen, müsst ihr euch bösartigen Space-Piraten, rivalisierenden Söldner-Gruppen und halsabschneiderischen Minen-Gesellschaften stellen. Im Verlauf der Kampagne fliegt ihr in diesem Abenteuer Raumschiffe und stellt euch euren Feinden.



Weitere Informationen und die neusten Updates zum Spiel können den Quellenangaben entnommen werden.