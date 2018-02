GTA 5: Premium Edition bei Amazon gelistet

PC 360 XOne PS3 PS4

GTA 5 ab 18,22 € bei Amazon.de kaufen.

Rockstars erfolgreiches Action Adventure GTA 5 (Testnote: 10) wird offenbar demnächst in einer Premium Edition erhältlich sein. Ein entsprechender Produkteintrag wurde kürzlich beim Handelsriesen Amazon online geschaltet. Der Preis der neuen Edition liegt für die Konsolenspieler bei 69,95 Euro. Der Release ist für den 23. März 2018 geplant.

Was genau die Premium Edition bieten wird, geht nicht aus der Beschreibung hervor. Möglicherweise wird es sich hier um eine Version mit vollem Xbox-One-X- und PS4-Pro-Support (4K, HDR etc.) handeln. Auch verschiedene Boni für GTA Online, wie das Criminal Enterprise Starter Pack, sind denkbar. Auch GTA-Dollar-Pakete (Walhai, Megalodon, etc.) wären möglich.