Kingdom Come - Deliverance: Bisherige Patches und weiterer Fahrplan

Das letzte Woche erschienene Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (im Test) bietet zwar jetzt schon viel Spielspaß, hat aber auch noch mit vielen Bugs zu kämpfen. Der Entwickler Warhorse Studios hat sich nun auf Steam zu Wort gemeldet und Informationen zu den bereits erschienenen und noch kommenden Patches veröffentlicht. Dabei wird zunächst das Durcheinander bei den Versionsnummern der Updates auf den verschiedenen Plattformen erläutert. So habe der Entwickler keinen Einfluss auf die Angaben, die euch beim Download eines Patches angezeigt werden, da diese vom Plattformbetreiber in Abhängigkeit von Regionen und Sprachen festgelegt werden. Die tatsächlich installierte Spielversion ist nur im Spiel selbst, und zwar im Hauptmenü unten links, ablesbar. Die bisher erschienenen und zur Zeit geplanten Spielversionen listen wir nachfolgend auf:

Version 1.0 (Gold Master, bereits erschienen)

Version 1.1 (Day-One-Patch, bereits erschienen)

Version 1.2 (Woche-1-Patch, bereits erschienen für PC und PS4)

Version 1.2.5 (Hotfix, Abgabe zur Zertifizierung geplant für den 19.02.)

Version 1.3 (aktuell in Arbeit)

Darüber hinaus kann es, je nach Plattform, sogenannte "Mikro-Korrekturen" geben oder bereits gegeben haben, wodurch sich zum Beispiel erkärt, dass die aktuelle Steam-Version die Nummer 1.2.2 trägt.

In der Version 1.2.5, die heute in den Zertifizierungsprozess bei Microsoft und Sony gehen soll, will Warhorse unter anderem den Fehler in der Quest mit Hans Capon fixen, der euch ansonsten quer durch das Spiel verfolgt. Außerdem wird das Problem mit dem R2-Button auf der PS4 angegangen.

Für den Patch 1.3 sollen dann unter anderem die "Speichern-beim-Verlassen"-Funktion nachgeliefert sowie Änderungen beim Schlösserknacken und Taschendiebstahl vorgenommen werden. Daneben ist es geplant, viele Quest-bezogene Bugs zu fixen.

