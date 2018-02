Biomutant: Gameplay, Charaktererstellung und mehr im neuen Video

PC XOne PS4

Biomutant ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der schwedische Entwickler Experiment 101 hat im Rahmen eines kürzlich stattgefundenen Spiele-Events von PC Gamer neues Material zum kommenden Action-Rollenspiel Biomutant (im gamescom-Bericht) präsentiert. Während des Interviews mit dem US-Magazin hat der Head of Studio Stefan Ljungqvist zudem weitere Details zu dem Titel verraten.

Von den Entwicklern wird das Spiel als ein postapokalyptisches Märchen mit Kung-Fu- und Gun-Fu-Elementen im Stile der klassischen John-Woo-Actionfilme beschrieben. Laut Ljungqvist können die Spieler daher viele verrückte Kampf- und Schusstechniken erwarten, die von den in der Spielwelt verteilten Sifus (Lehrern) erlernt werden können. Einige davon könnt ihr im Clip weiter unten bestaunen. Im Verlauf des Videos wird zudem die detaillierte Charaktererstellung vorgestellt, mit der sich der Protagonist nach eigenem Wunsch verändern und anpassen lässt.

Die Proportionen der Figuren, die durch das „DNA-Rad“ frei bestimmt werden können, sind laut dem Entwickler mit den Attributen des Charakters (Stärke, Vitalität, Intelligenz etc.) verknüpft. So soll eine Figur mit einem großen Kopf etwa einen höheren Intelligenzwert und somit stärkere mentale, X-Men-ähnliche Fähigkeiten erhalten, wobei sich die DNA im Laufe des Spiels rekodieren lässt und durch die verdienten Punkte können andere Skills verbessert werden. Auch die zahlreichen Waffen (Nah- und Fernkampf) lassen sich wild miteinander kombinieren, so dass laut Ljungqvist theoretisch mehr als 500.000 verschiedene Waffenarten möglich sind. In dem Video bekommt ihr darüber hinaus zu sehen, wie die Biomutationen im Spiel funktionieren. Biomutant soll noch im Laufe dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.