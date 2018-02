Evie: Horror-Adventure in Ego-Ansicht veröffentlicht

PC

Das kleine japanische Indie-Entwicklungsstudio Chilla's Art, bestehend aus Yasuka Taira und Kensuke Hayashi, hat kürzlich sein Erstlingswerk mit dem Titel Evie veröffentlicht, ein mittels Unity-Engine erstelltes Einzelspieler-Horror-Adventure mit erzählerischem Fokus. Bei der namensgebenden Protagonistin handelt es sich um eine junge Frau, die aus nicht näher genannten Gründen in einem unheimlichen Wald strandet. In Egoansicht erreicht ihr bald ein verlassenes Haus und kommt mittels Erkundung und dem Auffinden alter Notizen einem Geheimnis auf die Spur. Bald werdet ihr merken, dass Evie große Tragödien in ihrem Leben erleiden musste und ihr geratet in eine unkontrollierbare Spirale der Verzweiflung, heißt es auf der offiziellen Webseite.

Evie ist derzeit nur für PC via Steam zum Download erhältlich. Deutsche Sprachunterstützung ist nicht vorhanden, sondern nur Englisch und Japanisch. Neben Tastatur und Maus wird auch die Eingabe mittels Controller unterstützt. Die beiden Entwickler haben das Horror-Adventure in nur drei Monaten entwickelt, dementsprechend ist die Spielzeit recht kurz ausgefallen. Dafür reißt die Anschaffung auch kein großes Loch ins Budget, denn der Nominalpreis beträgt nur 2,99 Euro und dank einer noch bis zum 22. Februar laufenden Rabattaktion beträgt der Kaufpreis derzeit nur 2,69 Euro. Erste Eindrücke könnt ihr dem unten eingebundenen Trailer und der Screenshot-Galerie entnehmen.